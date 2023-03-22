Arda Güler'e 15 milyon euro

İtalya’dan La Gazzetta Express, Fransız kulübü Marsilya'nın Arda Güler için Fenerbahçe'ye teklif yapmaya hazırlandığını yazdı.

Habere göre Marsilya'nın başkanı Pablo Longoria Arda'yı Fenerbahçe-Sevilla maçında izledi ve hayran kaldı.

Longoria’nın Arda’yı transferde öncelikli hedef olarak belirlediği, Fenerbahçe'ye 15 milyon euro bonservis bedeli teklif etmeyi kararlaştırdığı da haberde yer aldı.

Fenerbahçe’nin bu rakamı kabul etmesinin beklenmediğinin de vurgulandığı haberde; 18 yaşındaki futbolcuyu PSG, Barcelona, Manchester City ve Arsenal'in de yakından takip ettiği belirtildi.