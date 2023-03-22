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Arda Güler'e 15 milyon euro

Fransa'nın Marsilya Kulübü'nün Arda Güler için teklif edeceği bonservis bedelini belirlediği öğrenildi.

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 15:11
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Fransız kulübü harekete geçti

Arda Güler'e 15 milyon euro
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İtalya’dan La Gazzetta Express, Fransız kulübü Marsilya'nın Arda Güler için Fenerbahçe'ye teklif yapmaya hazırlandığını yazdı.

Habere göre Marsilya'nın başkanı Pablo Longoria Arda'yı Fenerbahçe-Sevilla maçında izledi ve hayran kaldı.

Longoria’nın Arda’yı transferde öncelikli hedef olarak belirlediği, Fenerbahçe'ye 15 milyon euro bonservis bedeli teklif etmeyi kararlaştırdığı da haberde yer aldı.

Fenerbahçe’nin bu rakamı kabul etmesinin beklenmediğinin de vurgulandığı haberde; 18 yaşındaki futbolcuyu PSG, Barcelona, Manchester City ve Arsenal'in de yakından takip ettiği belirtildi.

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