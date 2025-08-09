Fransız kulübün sinsi transfer planı: Trabzonspor'u devreden çıkardılar!

Fransa Ligue 1 ekibi Rennes, Trabzonspor’un da transfer listesinde yer alan Jonathan Rowe için girişimlerde bulunmaya hazırlanıyor.

OLAIGBE'Yİ SATAN RENNES 1 TAŞLA 2 KUŞ VURDU

Marsilya forması giyen 22 yaşındaki İngiliz sol kanat oyuncusunu transfer etmek isteyen Rennes, bu hamle öncesinde kadroda yer açtı.

Fransız ekibi, gözden çıkardığı Kazeem Olaigbe’yi Trabzonspor’a 5 milyon Euro bonservis bedeliyle satarak önemli bir gelir elde etti.

TRABZONSPOR'U DEVRE DIŞI BIRAKTI

Bu satışla hem kasasını dolduran hem de Rowe transferinde Trabzonspor’u devre dışı bırakan Rennes, Marsilya ile pazarlık masasına oturmadan elini güçlendirmiş oldu.

JONATHAN ROWE İÇİN TEKLİF HAZIRLIĞI

Fransız basınından Foot Mercato’nun haberine göre Marsilya, beklentilerin altında kalan Rowe’un satışına sıcak bakıyor. Rennes’in ise önümüzdeki günlerde resmi teklifini sunarak görüşmelere başlaması bekleniyor.

Geçen sezon Marsilya formasıyla 30 resmi maça çıkan Rowe, 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Genç oyuncunun piyasa değeri 12 milyon Euro olarak gösteriliyor.