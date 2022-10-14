Flaş gelişme. Yıldız futbolcu Dünya Kupası'nda Katar'da olmayacağını açıkladı

The Athletic'in haberine göre, bu sezon sakatlığı nedeniyle 61 gün sahalardan uzak kalan Fransız yıldızın 3 ay daha forma giymesinin zor olduğu belirtildi.
Kante'nin bu nedenle Fransa Milli Takımı'nın Katar'daki Dünya Kupası kadrosunda yer almayacağı aktarıldı.
Bu sezon sakatlığa kurban giden 31 yaşındaki futbolcu, sezon başında sadece 2 maçta süre alabildi.
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