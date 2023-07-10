Fransız Polisi, protestoculara coplarla dayak attı

Toplanma yasağına rağmen 2016'da Fransız polisi şiddeti kurbanı 24 yaşındaki Siyahi Adama Traore'yi anmak için her yıl düzenlenen gösterilere 2 binden fazla kişi sokaklara döküldü. Bu gösteri, protestoların ana sebebinin tekrarlanmasına sahne oldu ve protestocular polisin şiddetli tepkisiyle karşı karşıya kaldı.

Sosyal medyada dolaşan görüntülerde, polis şiddetine karşı yapılan gösteride, Fransız polisinin halka karşı kaba müdahalesi ve şiddetli tavrı bir kez daha sorgulandı. Özellikle kadınları yerlerde sürükleyip itilip coplarla vurulması sosyal medyadan büyük tepki topladı. Bağımsız gazeteci Clement Lanot, Twitter üzerinden gösterilerde polisin gazetecilere yönelik kaba muamelesi ile ilgili paylaşımda bulundu. Lanot paylaşımında, polisin gazetecilere kalkanlarla saldırarak darp ettiğini ve ekipmanları kırdıklarını ifade etti.

Gösterilerde Traore'nin kardeşi Youssef Traore, tutuklanma sırasında aldığı darbeler sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Ayrıca bazı Fransız kaynakları, gösterinin yasak olduğu halde düzenlenmesi sebebiyle Traore'nin kız kardeşi Asa'ya dava açılabileceği ve bu davadan hüküm giymesi durumunda 6 ay hapis cezası ve 7500 avro para cezasına çarptırılabileceğini ifade etti.