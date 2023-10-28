Fransız polisinden Filistin destekçilerine sert müdahale

Fransa’nın başkenti Paris’te toplanan binlerce kişi Filistin’e destek için yürüdü. Fransız polisi, “Gazze, Paris yanınızda” sloganları atan göstericilere sert müdahalede bulundu.

KAYNAK: İHA
Fransız polisinden Filistin destekçilerine sert müdahale

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları dünya çapında tepki toplamaya devam ediyor. Dün gece yoğunlaşan İsrail bombardımanının ardından bugün Fransa’nın başkenti Paris’te binlerce kişi Filistin’e destek için yürüdü. Fransa İçişleri Bakanlığının yasağına rağmen Chatelet Meydanı’nda toplanan binlerce Fransız, “Gazze, Paris yanınızda”, “Katledilen insanlıktır” sloganları attı. Fransız polisi, Filistin bayraklarıyla sloganlar atan göstericileri ablukaya alırken, sert müdahalelerde bulundu. Kalabalığın ilerlemesini engelleyen polis ile göstericiler arasında yaşanan arbedede Fransız polisi göz yaşartıcı gaz kullanarak Filistin destekçilerine müdahale etti.

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GÖSTERİCİLERE 135 EURO PARA CEZASI

Basın mensuplarını da darp eden polis, göstericilere devam etmeleri karşılığında 135 euro para cezası uygulanacağı anonsunu yaptı. Polisin müdahalesine karşı göstericiler, “Gösteri yapmamız engellenemez” ve “Macron İsrail’in işbirlikçisi” sloganlarıyla tepki gösterirken, Fransız polisi bazı destekçileri gözaltına aldı.

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