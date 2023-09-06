Fransız Rivierası’nda Gezilecek En Güzel Yerler

Turkuaz suları, kireçtaşı kayalıkları ve sürekli güneş ışığıyla Akdeniz kıyılarının bu bölümünün, doğal güzelliğin ve zengin kültürün tadını çıkarmak için Fransa'nın ve dünyanın dört bir yanından gelen gezginleri çekmesi şaşırtıcı değil.

Fransız Rivierası’nda gezilecek yerler listesine eklenebilecek çok sayıda şehir, kasaba ve turistik cazibe merkezi bulabilirsiniz. Cannes Film Festivali’ne katılabilir ya da Monaco’nun Casinolarında eğlenebilirsiniz. Hem gezilecek hem de yapılacak şeyler konusunda Fransa’nın birçok şehri kadar zengin olan bu bölge, özellikle lüks kesime hitap ediyor olsa da, bütçesi dar olanlar da harika zaman geçirebiliyor.

Fransız Rivierası, denizi kucaklayan şehirlerinden çok daha fazlasıdır. Kayalık dağlık bölgelerdeki Les Baux-de-Provence gibi tarihi köyler, seyahat etmeye değer olağanüstü yerlerdir. Les Baux-de-Provence'ın büyüleyici dar sokakları turistler arasında oldukça popülerdir, ancak uçurumun tepesindeki konumu aynı zamanda keşfedilecek çok sayıda muhteşem manzara noktasının olduğu anlamına da gelir.

Iles d'Hyeres (Hyeres Adaları)

Iles d'Hyeres, Fransız Nehri'nin açıklarında bulunan üç güzel ve çoğunlukla vahşi adaya verilen ortak addır. Iles d'Or veya Altın Adalar olarak da bilinen bu üç ada, Porquerolles, Port-Cros ve Levant'ı içerir.

St Tropez ve Toulon arasındaki sahilin hemen açıklarında yer alan Iles d'Hyères'i üç muhteşem ada oluşturur. En büyüğü, ziyaretçilere arabaların giremediği Porquerolles'tir. Ada sadece 8km uzunluğunda ve 4 km genişliğinde olduğundan dolaşmak için bisiklet kiralamanız veya yürümeniz gerekiyor. Kuzeyde çam ağaçlarıyla kaplı kumsallar bulunurken güney kıyısı daha engebelidir. Aralarda üzüm bağları ve çam ormanları bulunmaktadır. Porquerolles ayrıca Toulon'dan direkt feribot seferiyle ulaşılması en kolay olanıdır.

Port-Cros adası bir milli park olduğundan, kaç ziyaretçiye izin verildiği ve neler yapabileceğiniz konusunda katı kurallar vardır. Yürüyüş yapmak için çok güzeldir ve adanın iç kısmında birçok parkur vardır, ancak sahil çoğunlukla kayalıklardan oluştuğundan çok az plaj vardır.

Ile de Levant, Fransız Donanması tarafından kullanılıyor, ancak bir zamanlar Sistersiyen keşişlerinin evi olan bu adanın batısında hala çok sayıda plaj var. İlk çıplaklar alanlarından biri olan ve 1930'larda kurulan Heliopolis köyündeki çıplaklar kolonisiyle tanınıyor.

Eze

Eze Köyü, Nice ve Monaco'ya eşit uzaklıkta dağların üzerinde yer almaktadır. Bir uçurumun tepesinde yer alan yüksek konumu, onu Fransız Rivierası'nda manzaranın hayranlıkla izlenebileceği en güzel yerlerden biri haline getiriyor.

Eze, deniz seviyesinden 430 metre yüksekte bulunan ve güzel Akdeniz'e bakan, müstahkem bir ortaçağ köyüdür. Begonvillerle kaplı şirin villaları ve arnavut kaldırımlı sokaklarıyla Eze, şirin ve oldukça fotojenik bir kasaba. Eze'de ziyaretçiler iki ünlü parfümeri olan Galimard ve Fragonard'ı gezebilir, 12. yüzyıldan kalma müstahkem bir kaleyi veya egzotik bitkiler ve çevrenin en güzel manzaralarından bazılarını sunan hoş heykellerle dolu bir bahçe olan Le Jardin Exotique d'Eze'yi ziyaret edebilir

Nice

Fransız Rivierası'nda gezilecek en iyi yerleri sıraladığımız bu listeye mutlaka görülmesi gereken şehirlerden biri olan Nice ile başlayabilirsiniz.

Nice, hem Fransız Rivierası’nın hem de Fransa’nın en güzel gezilecek şehirlerinden bir tanesi. Birbirinden güzel ilgi çekici turistik cazibe merkezlerine ev sahipliği yapan bu şehirde turist olarak ihtiyacınız olabilecek hemen her şeyi bulabilirsiniz.

Fransız Rivierası'nın kalbinde yer alan Nice, hareketli yaşamı olan antik bir şehirdir. Côte d'Azur'un başkenti büyük ve hareketlidir ancak eski şehir hem yerli halkın hem de ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir. Eski Nice, salıdan cumartesiye kurulan bir pazarın, parlak tenteli tezgâhlarda satılan meyve, sebze ve çiçeklerin canlı renkleri ve baştan çıkarıcı kokularıyla ana meydanı doldurduğu ünlü Cours Saleya'nın çevresinde toplanmıştır.

Nice bir yemek kasabasıdır, bu yüzden bir uzmanın sizi sabahları pazarda gezdireceği, farklı malzemeleri deneyip satın alacağı ve ardından bunları nasıl hazırlayacağınızı öğreteceği Les Petites Farcis'te bir yemek pişirme dersi almayı düşünün.

Güzel Nice şehri, Fransız Rivierası'nın en büyük tatil beldesidir ve Fransa için önemli bir limandır. Aynı zamanda Fransa'nın en büyük 6. şehri olduğundan, yemek ve alışveriş için mükemmel yerler de dahil olmak üzere ziyaretçilere sunabileceği çok şey var. Gün boyunca gezginler şehrin ünlü Promenade des Anglais caddesinde yürüyüş yapabilir veya bisiklete binebilir, şehrin tarihi merkezinde yürüyüş yapabilir veya Nice'in çakıllı plajları boyunca Akdeniz'in güzelliğini çekebilecek bir yer bulabilir. Geceleri Nice canlanıyor. Gezginler şehrin gece kulüplerinden birinde bütün gece parti yapabilir ya da şehrin birçok barından birinde barlara uğrayabilir. Daha detaylı Fransız Rivierası gezi yazısı için https://gezilecekyerler-listesi.com/ adlı siteye göz atabilirsiniz.

Monaco

Fransız Rivierası'nda bir tatil Monako'yu ziyaret etmeden tamamlanamaz!

İnsanlara Fransız Rivierası gezisinde neleri ziyaret etmeli diye sorarsanız Monako'nun Nice ve Cannes'la birlikte ilk üçte yer alacağına eminim.

Casino'ya, Café de Paris'e, Hôtel de Paris'e ve lüks butiklere ev sahipliği yapan Monte-Carlo bölgesi ise, Monaco’dayken mutlaka uğramanızı tavsiye edeceğimiz yerdir. Burası daha çok kumarhanesiyle ünlü olsa da, burada görülecek birbirinden güzel şeylerde bulabilirsiniz.

Kumarhane, 1863 yılında Paris opera binası mimarı Charles Garnier tarafından inşa edilmiş, denize bakan belle époque bir yapıdır.

Geniş giriş holünün İyonik sütunları size ne olacağına dair bir fikir veriyor. Salle Garnier'in kırmızı ve altın renkli ana salonu, fresklerle ve ana salona giden diğer muhteşem odalarla süslenmiş olup, hayatınız boyunca kumar oynamak veya rulet ve blackjack veya modern slot makineleri gibi eskimeyen oyunlarda servet kazanmak için cazip yerlerdir.

St Tropez

1950'lerden beri St. Tropez'in plajları ve tatil köyleri dünyanın dört bir yanından ünlülerin ve zenginlerin ilgisini çekmektedir. Bugün de aynı popülerliğini koruyor. Hem Cannes hem de Nice'e çok yakın bir konumda bulunan St. Tropez, arnavut kaldırımlı yolları ve tarihi merkeziyle ziyaretçileri büyüleyen eski bir Akdeniz limanıdır. Ancak aynı zamanda zenginlerin ve ünlülerin ihtiyaçlarını karşılayan şık ve mütevazı plaj kulüpleriyle de övünmektedir ve limanı muhteşem yatlarla doludur. St. Tropez'deyken gezginler elbette dünyaca ünlü plajlarından birini, en tanınmışı Pampelonne'u ziyaret etmek isteyeceklerdir. Buna ek olarak, ziyaretçiler St. Tropez'de çok sayıda yemek ve alışveriş seçeneğinin yanı sıra canlı bir gece hayatı ortamı da bulacaktır.

St Tropez'de yapılacak en iyi şeyler, kasabanın zengin ve ünlülerin ilgisini çeken muhteşem Fransız Rivierası plajlarına gitmenin ötesine geçiyor. Göz alıcı sahil kasabasında ayrıca renkli kültürel mirasın heyecanını doyasıya yaşayabileceğiniz çok sayıda harika nokta bulunmaktadır.

Saint-Tropez, Fransız Rivierası'nın ihtişamını ve güzelliğini deneyimlemek için Fransa'da ziyaret edilebilecek en iyi yerlerden biridir. Bol güneş alan bu tatil kasabası, muhteşem kumlu plajlar ve seçkin plaj kulüplerinin yanı sıra keyifli bir tarihi köy sunmaktadır. Saint-Tropez köyü, pitoresk pastel renkli evleri, dar arnavut kaldırımlı sokakları ve gölgeli meydanlarıyla eski dünya atmosferiyle doludur. Büyüleyici masmavi suları ve çam ağaçları, zeytinlikler ve selvi ağaçlarının yer aldığı Akdeniz kırsalıyla deniz manzarası cazibeyi artırıyor.

Antibes