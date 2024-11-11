Fransız santrafor Bafetimbi Gomis futbolu bıraktı

Düzenleme: Kaynak: AA
Fransız santrafor Bafetimbi Gomis futbolu bıraktı

Galatasaray'da da bir dönem forma giyen Fransız santrfor Bafetimbi Gomis, aktif futbolculuk kariyerine son verdiğini duyurdu.

Son olarak Japonya'nın Kawasaki Frontale takımında oynayan 39 yaşındaki Gomis, Fransız basınına yaptığı açıklamada futbolu bıraktığını duyurdu.

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Kariyerine altyapısında yetiştiği Saint-Etienne formasıyla 2004'te başlayan Gomis, sonrasında Troyes, Olimpik Lyon, Swansea City, Olimpik Marsilya, Galatasaray, Al-Hilal ve Kawasaki Frontale'de görev yaptı.

Sarı-kırmızılı formayla iki kez Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Fransız futbolcu, bir defa da gol kralı oldu.

Fransa Milli Takımı'nda 12 kez görev alan Gomis, 3 kez gol sevinci yaşadı.

Gomis, kariyeri boyunca çıktığı 785 karşılaşmada 353 gol kaydetti.

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