Gomis hem sevindiriyor hem de çıldırtıyor

37 yaşındaki futbolcunun Galatasaray formasıyla kaçırdığı penaltı sayısı da 5'e yükseldi.
Bafetimbi Gomis gol atıyor sevindiriyor, penaltı kaçırıyor üzüyor.
Fransız santrfor, Galatasaray'ın Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-1 yendiği maçta takımının ilk golünü atarak galibiyette önemli rol oynadı.
36'ncı dakikada kaydettiği golle skoru 1-1 yapan tecrübeli futbolcu, aynı zamanda sarı kırmızılı kulübün tarihine geçti.
Bu sezon lig'de takımının ilk 3 golüne imza atan Gomis, Galatasaray'ın efsane ismi George Hagi'nin yanına adını yazdırdı.
37 yaşındaki oyuncu, Hagi'nin 1996-1997 sezonundaki performansından bu yana Galatasaray'ın lig'deki ilk üç golünü kaydeden ilk yabancı oyuncu oldu.
Öte yandan Bafetimbi Gomis'in penaltılardaki şanssızlığı devam ediyor.
Galatasaray'ın bu sezonki 4 golünün 3'üne imza atan deneyimli santrfor Gaziantep Futbol Kulübü karşısında 73'üncü dakikada kullandığı penaltıyı değerlendiremedi.
İlk kez 2017-2018 sezonunda sarı kırmızılı formayla sahaya çıkan Gomis, o zamandan beri lig'de 5 penaltıdan sonuç alamadı.
Bafetimi Gomis böylece Papiss Cisse ile birlikte son 6 altı sezonda Süper Lig'de en çok penaltı kaçıran iki oyuncudan biri oldu.
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