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Gomis hem sevindiriyor hem de çıldırtıyor

Fransız santrfor Bafetimi Gomis, Gaziantep FK maçındaki golüyle Hagi'den sonra lig'de sarı kırmızılıların ilk 3 golünü atan ilk yabancı oldu.

Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı - 11:24
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Fransız santrfor Gomis, Galatasaray'ın Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-1 yendiği maçta takımının ilk golünü atarak galibiyette önemli rol oynadı

Gomis hem sevindiriyor hem de çıldırtıyor
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37 yaşındaki futbolcunun Galatasaray formasıyla kaçırdığı penaltı sayısı da 5'e yükseldi.

Bafetimbi Gomis gol atıyor sevindiriyor, penaltı kaçırıyor üzüyor.

Fransız santrfor, Galatasaray'ın Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-1 yendiği maçta takımının ilk golünü atarak galibiyette önemli rol oynadı.

36'ncı dakikada kaydettiği golle skoru 1-1 yapan tecrübeli futbolcu, aynı zamanda sarı kırmızılı kulübün tarihine geçti.

Bu sezon lig'de takımının ilk 3 golüne imza atan Gomis, Galatasaray'ın efsane ismi George Hagi'nin yanına adını yazdırdı.

37 yaşındaki oyuncu, Hagi'nin 1996-1997 sezonundaki performansından bu yana Galatasaray'ın lig'deki ilk üç golünü kaydeden ilk yabancı oyuncu oldu.

Öte yandan Bafetimbi Gomis'in penaltılardaki şanssızlığı devam ediyor.

Galatasaray'ın bu sezonki 4 golünün 3'üne imza atan deneyimli santrfor Gaziantep Futbol Kulübü karşısında 73'üncü dakikada kullandığı penaltıyı değerlendiremedi.

İlk kez 2017-2018 sezonunda sarı kırmızılı formayla sahaya çıkan Gomis, o zamandan beri lig'de 5 penaltıdan sonuç alamadı.

Bafetimi Gomis böylece Papiss Cisse ile birlikte son 6 altı sezonda Süper Lig'de en çok penaltı kaçıran iki oyuncudan biri oldu.

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