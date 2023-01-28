28 Ocak 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Usta tiyatro sanatçısı hayatını kaybetti

Tiyatro dünyasının önemli sanatçılarından Roger Louret, 72 yaşında hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 18:33
Takip Et

Fransız tiyatrosunu usta sanatçısı Roger Louret hayatını kaybetti

Usta tiyatro sanatçısı hayatını kaybetti
+
Aa
-

Fransız kültürünün ve tiyatrosunun önde gelen isimlerinden olan yazar, oyuncu, yönetmen ve sanat yönetmeni Roger Louret, 72 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm haberini kardeşi Guy Louret duyurdu. Ölüm nedeni açıklanmadı ancak bir süredir hastanede yattığı belirtildi.

ROGER LOURET KİMDİR

Roger Louret özellikle Elie Semoun, Pierre Palmade, Murielle Robin ve Guy Bedos gibi isimlerle çalıştı. 1994'de Moliere ödülü kazanan "Leas anness Twists" müzikalinde onun imzası vardı. 1990'lı yıllarda Jean-Pierre Foucault tarafından sunulan Les Annees Tubes programının sanat yönetmenliğini yaptı.

20 Mayıs 1950 tarihinde Coulx'ta doğan sanatçı, 1970'te Toulouse Konservartuarı'na girip birincilikle mezun oldu. Simone Turck, Jean Bosquet ve Raymond Girard'ın öğrencisiydi. Baladins en Agenais tiyatro topluluğunun kurucusu oldu 1985'te La Nuit du Theatre, 1987'de La Nuit des Helenes'e imza attı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Muharrem İnce görüştükleri 4 partinin ismini verdi. Bir ittifak daha geliyor
1
﻿Muharrem İnce görüştükleri 4 partinin ismini verdi. Bir ittifak daha geliyor
﻿Muharrem İnce görüştükleri 4 partinin ismini verdi. Bir ittifak daha geliyor
﻿ Farioli: Farklı yöne gidebilirdi
2
﻿ Farioli: Farklı yöne gidebilirdi
﻿ Farioli: Farklı yöne gidebilirdi
﻿Cumhur İttifakı'na o ilde büyük şok
3
﻿Cumhur İttifakı'na o ilde büyük şok
﻿Cumhur İttifakı'na o ilde büyük şok
﻿İslam Memiş'ten altın almak isteyenlere kritik uyarı. Tarih vererek bekleyin dedi
4
﻿İslam Memiş'ten altın almak isteyenlere kritik uyarı. Tarih vererek bekleyin dedi
﻿İslam Memiş'ten altın almak isteyenlere kritik uyarı. Tarih vererek bekleyin dedi
﻿ABD, Almanya ve Fransa’dan Türkiye’deki vatandaşlarına uyarı: Terör saldırısı riski artıyor
5
﻿ABD, Almanya ve Fransa’dan Türkiye’deki vatandaşlarına uyarı: Terör saldırısı riski artıyor
﻿ABD, Almanya ve Fransa’dan Türkiye’deki vatandaşlarına uyarı: Terör saldırısı riski artıyor
﻿Ayı ini sandı içine baktı ağzı açık kaldı
6
﻿Ayı ini sandı içine baktı ağzı açık kaldı
﻿Ayı ini sandı içine baktı ağzı açık kaldı
﻿Mesut Bakkal: Üretkenlikten yana sıkıntı çektik
7
﻿Mesut Bakkal: Üretkenlikten yana sıkıntı çektik
﻿Mesut Bakkal: Üretkenlikten yana sıkıntı çektik
﻿Afganistan donuyor
﻿Afganistan donuyor
﻿Afganistan donuyor
﻿Elazığ ve Şırnak'ta 127 yerleşim yerine kardan ulaşım sağlanamıyor
﻿Elazığ ve Şırnak'ta 127 yerleşim yerine kardan ulaşım sağlanamıyor
﻿Elazığ ve Şırnak'ta 127 yerleşim yerine kardan ulaşım sağlanamıyor
﻿Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oldu
﻿Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oldu
﻿Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oldu
﻿EPDK 2023 yılı için gaz tüketim tahminini açıkladı
﻿EPDK 2023 yılı için gaz tüketim tahminini açıkladı
﻿EPDK 2023 yılı için gaz tüketim tahminini açıkladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.