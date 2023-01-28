Usta tiyatro sanatçısı hayatını kaybetti

Fransız kültürünün ve tiyatrosunun önde gelen isimlerinden olan yazar, oyuncu, yönetmen ve sanat yönetmeni Roger Louret, 72 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm haberini kardeşi Guy Louret duyurdu. Ölüm nedeni açıklanmadı ancak bir süredir hastanede yattığı belirtildi.

ROGER LOURET KİMDİR

Roger Louret özellikle Elie Semoun, Pierre Palmade, Murielle Robin ve Guy Bedos gibi isimlerle çalıştı. 1994'de Moliere ödülü kazanan "Leas anness Twists" müzikalinde onun imzası vardı. 1990'lı yıllarda Jean-Pierre Foucault tarafından sunulan Les Annees Tubes programının sanat yönetmenliğini yaptı.

20 Mayıs 1950 tarihinde Coulx'ta doğan sanatçı, 1970'te Toulouse Konservartuarı'na girip birincilikle mezun oldu. Simone Turck, Jean Bosquet ve Raymond Girard'ın öğrencisiydi. Baladins en Agenais tiyatro topluluğunun kurucusu oldu 1985'te La Nuit du Theatre, 1987'de La Nuit des Helenes'e imza attı.