Fransız tüketici güveninde Temmuz sürprizi

Fransa'da Temmuz 2025 itibarıyla tüketici güven endeksi 89 seviyesine yükseldi. Bu, Mayıs ve Haziran aylarında kaydedilen 88 puanlık seviyeyi geride bırakarak piyasa beklentilerinin de üzerine çıktı. Fransız Ulusal İstatistik ve Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (INSEE) tarafından açıklanan verilere göre bu yükseliş, özellikle bireylerin hem geçmiş hem de gelecek mali durumlarına ilişkin algılarındaki kısmi düzelmeden kaynaklandı.

INSEE, hane halklarının kişisel mali durumlarına ilişkin değerlendirmelerinde bir önceki aya kıyasla küçük de olsa bir iyileşme yaşandığını belirtti. Geçmiş mali durum değerlendirmesi -24 seviyesinden -23’e, gelecek öngörüsü ise -14’ten -13’e geldi.

ALIŞVERİŞE OLAN İLGİ SABİT, TASARRUF EĞİLİMİ ARTIŞTA

Fransa’da tüketicilerin büyük ölçekli harcama yapmaya yönelik tutumu ise aynı seviyede kaldı. Temmuz ayında da bu gösterge -26 puanla sabit kaldı. Ekonomistler, bu durağanlığı, fiyatların istikrar kazanamaması ve ekonomik belirsizliklerin süregelmesiyle açıklıyor.

Öte yandan, tasarruf yapmanın uygun olduğunu düşünen hane halkı oranında yeniden artış yaşandı. Haziran ayında yüzde 17 olan bu oran, Temmuz’da yüzde 18’e yükseldi. Bu durum, Fransızların ilerleyen aylarda olası ekonomik dalgalanmalara karşı daha temkinli duruş sergilediğini gösteriyor.

İŞSİZLİK KORKUSU GERİLİYOR

INSEE'nin sunduğu bir başka önemli veri de işsizlik endişelerine ilişkin oldu. İşsizlik beklentilerini yansıtan gösterge 58 puandan 54 puana düşerek son dönemin en düşük seviyesine indi. Bu, Fransızların iş gücü piyasasındaki istikrar algısının güçlendiğini ve geleceğe biraz daha umutla baktığını gösteriyor.

İşgücü piyasasındaki bu olumlu tablo, özellikle hizmet ve inşaat sektöründeki toparlanmaya bağlanıyor. Analistler, işsizlikteki bu gevşemenin aynı zamanda hane halkının genel güvenini destekleyen başlıca etkenlerden biri olduğuna dikkat çekiyor.

ENFLASYON ENDİŞESİ YENİDEN YÜKSELİYOR

Ancak tüm olumlu sinyallere rağmen, Fransız tüketicilerin en büyük endişesi hâlâ enflasyon. Temmuz ayı verileri, gelecek 12 aya yönelik fiyat artışı beklentisinin arttığını gösterdi. Bu göstergedeki değişim -36 puandan -31 puana yükselerek dikkat çekici bir dönüşe işaret etti.

Bu tablo, hane halkının artan enerji ve gıda fiyatlarına karşı duyarlılığını sürdürdüğünü ortaya koyuyor. Analistler, Avrupa Merkez Bankası’nın para politikalarında sıkılaştırmaya devam etmesi hâlinde bu endişelerin daha da artabileceği uyarısında bulunuyor.

EKONOMİK BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

Fransa’da tüketici güveni Temmuz ayında kısmen toparlansa da, alışveriş eğilimindeki durağanlık ve artan fiyat beklentileri ekonomide temkinli bir atmosferin hâkim olduğunu gösteriyor.

Fransızlar bir yandan işsizlik riskinin azaldığını hissederken, diğer yandan hane bütçelerini koruma çabasıyla tasarrufa yöneliyor. Uzmanlar, güven endeksindeki bu küçük sıçramanın sürdürülebilir olup olmadığını görmek için önümüzdeki aylarda açıklanacak verilerin belirleyici olacağını ifade ediyor.