Fransız vekillerden Macron’a tepki

Kaynak: AA
Fransız vekillerden Macron’a tepki

Fransız muhalefet milletvekilleri, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un “Gazze’de savaş durmalı” şeklindeki açıklamasına sert tepki gösterdi.

Macron, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Gazze’de savaşın durması gerekiyor. Bu, Gazzeliler, esirler ve bölgenin istikrarı için hayati önem taşıyor" dedi. Ayrıca, ABD, Mısır ve Katar’ın arabuluculuk çabalarını desteklediğini belirtti.

Bu açıklama, Fransa'nın aşırı solculardan oluşan Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin milletvekillerinden sert eleştiriler aldı. LFI milletvekili François Piquemal, Macron’un mesajını eleştirerek, Gazze’de bir savaşın değil, “soykırım girişiminin” yaşandığını savundu. Piquemal, Macron'un İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Paris'te karşılanacağına dair açıklamalarını da hatırlatarak, “Uyanın ve harekete geçin. Bu utanç verici bir durum” ifadelerini kullandı.

Başka bir LFI milletvekili Nathalie Oziol, Macron’un açıklamalarına yanıt olarak, “İsrail hükümeti Gazze’de bir savaş değil, soykırım gerçekleştiriyor. Netanyahu ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’u ağırlamayı bırakın, silah göndermeyi durdurun ve İspanya, İrlanda ve Norveç gibi Filistin Devleti'ni tanıyın” dedi.

LFI milletvekili Thomas Portes de Macron'un açıklamalarını eleştirerek, “Bu bir savaş değil, soykırım” şeklinde bir yorumda bulundu. Portes, Macron’un İsrail’e yönelik silah ambargosu ve ekonomik yaptırımlar uygulamadığını belirterek, “Soykırımın suç ortağı olarak Macron’u kınıyoruz. Üstelik soykırımcı Netanyahu’nun Fransa’da ağırlanacağını söylediniz. Bu utanç verici” şeklinde konuştu.

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