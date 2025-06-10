Fransız yıldız resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, yeni sezon planlaması kapsamında Fransız orta oyuncu Barthélémy Chinenyeze’i kadrosuna kattı.

2013-2014 sezonunda Pôle Espoir Wattignies U19 Takımı ile profesyonel kariyerine başlayan Chinenyeze, sonrasında sırasıyla Centre national de volley-ball, Spacer’s Toulouse Volley, Asseco Resovia Rzeszow, Tours Volley-Ball, Tonno Callipo Calabria Volley Vibo Valentia, Allianz Milano ve Cucine Lube Civitanova formalarını terletti.

Son iki Olimpiyat şampiyonu Fransa Milli Takımı'nın orta oyuncusu olan Chinenyeze, 2024-2025 sezonu İtalyan Kupası’nda ‘En İyi Blok Yapan Oyuncu’ ödülünü, 2023 Avrupa Şampiyonası ‘En İyi Hücum Eden Oyuncu’ ve 2021 Olimpiyat Oyunları’nın da ‘En İyi Orta Oyuncu’ ödüllerini almıştı.