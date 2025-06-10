Fransız yıldız resmen Fenerbahçe'de

Kaynak: Haber Merkezi
Fransız yıldız resmen Fenerbahçe'de

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam eden Fenerbahçe, Fransız yıldız oyuncuyu kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, yeni sezon planlaması kapsamında Fransız orta oyuncu Barthélémy Chinenyeze’i kadrosuna kattı.

2013-2014 sezonunda Pôle Espoir Wattignies U19 Takımı ile profesyonel kariyerine başlayan Chinenyeze, sonrasında sırasıyla Centre national de volley-ball, Spacer’s Toulouse Volley, Asseco Resovia Rzeszow, Tours Volley-Ball, Tonno Callipo Calabria Volley Vibo Valentia, Allianz Milano ve Cucine Lube Civitanova formalarını terletti.

Son iki Olimpiyat şampiyonu Fransa Milli Takımı'nın orta oyuncusu olan Chinenyeze, 2024-2025 sezonu İtalyan Kupası’nda ‘En İyi Blok Yapan Oyuncu’ ödülünü, 2023 Avrupa Şampiyonası ‘En İyi Hücum Eden Oyuncu’ ve 2021 Olimpiyat Oyunları’nın da ‘En İyi Orta Oyuncu’ ödüllerini almıştı.

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