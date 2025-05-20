Fransızlar duyurdu: Galatasaray’da kaleci operasyonu

Galatasaray kalesindeki 14 yıllık Fernando Muslera dönemi iki hafta sonra sona ermesi bekleniyor. Sarı-kırmızılı takımla sözleşmesi sona erecek olan Uruguaylı file bekçisinin kariyerine ülkesinde devam etmesi bekleniyor.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Muslera ile 1 yıl daha devam etmek istediklerini fakat oyuncunun ayrılmak istediğini kaydederek “Ailesi memleketinde yaşıyor. O da ülkesine dönmek istiyor. Kendisine 1 sezon daha bizde kalmasını söyledim. Ancak kendisi gitmekte çok ısrarcı. Biz de ısrarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

FRANSIZLAR DUYURDU: GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Muslera’nın ayrılığına karşın kaleci adaylarını belirleyen Galatasaray, transfer harekatına başladı. Alisson, Ederson ve Oblak gibi yıldız isimlerin gündeme geldiği Galatasaray’da ilk sıraya Nice’ın 25 yaşındaki kalecisi Marcin Bulka alındı.

Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre; Galatasaray, OGC Nice forması giyen Polonyalı kaleci Marcin Bulka'nın transferi için kulüp ve oyuncu cephesiyle görüşmelere başladı. Kulüple 1 yıllık sözleşmesi kalan ve sözleşme uzatma görüşmelerinden sonuç alınamayan 25 yaşındaki 1.99'luk eldivenin geleceği hakkında L'Equipe gazetesine açıklamada bulunan Nice teknik direktörü Franck Haise, "Bulka’nın sözleşmesi gelecek sezon sona erecek. Bu yüzden bu yaz bonservis kazandırarak takımdan ayrılması mantıklı olabilir" ifadelerini kullanmıştı.

Bulka geçtiğimiz günlerde Galatasaray'lı oyuncuları instagramdan takibe almış ve bu Sarı-Kımızılı takıma transfer olacağı iddialarını artırmıştı.

Piyasa değeri 20 milyon euro olarak tahmin edilen Bulka'nın transferinin 12-15 milyon euro aralığında bir bonservis bedeli karşılığında gerçekleşebileceği belirtiliyor. Bu sezon oynadığı 40 maçın 8'inde kalesini gole kapatan Marcin Bulka, kalan maçlarda ise 55 gol yedi.