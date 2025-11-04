Türkiye’de üniversiteden mezun olan milyonlarca genç iş bulmakta büyük sorunlar yaşarken eğitim sistemi de tartışma konusu olmaya devam ediyor. YÖK’ün son planı da bu tartışmaları alevlendirdi. Söz konusu plan ile üniversiteyi 3 yılda bitirmenin önünün açılması bekleniyor.

Gençlerin okuldan daha erken mezun olarak iş hayatına erkenden atılmaları amaçlanırken aynı durumun lise eğitiminde de yapılması planlanıyor.

Öte yandan 18-24 yaş aralığındaki gençlerin yüzde 32’sinin eğitim ya da çalışma hayatında yer almaması gençlerin geleceğe yönelik umutsuzluğunun artmasına neden oluyor.

Fransız Le Monde gazetesi eğitim sistemindeki son değişiklik planı ışığında gençlerin önündeki büyük tehlikeyi yazdı. “Türkiye gençliğin tamamını kaybetme riskiyle karşı karşıya” başlıklı haberde çeşitli raporlar üzerinden gençlerin ve eğitim sisteminin durumu incelendi.

Birçok rapora dayanan haberde Türkiye’deki eğitim sistemindeki endişe verici kalite düşüşü ve bu nedenle 18-24 yaş grubundakilerin üçte birinin ne okulda ne işte yer aldığı vurgulandı.

“GÖZLEMCİLER ŞAŞKIN”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın diploma için gerekli eğitim süresinin üç yıla indirme planı olduğunu belirten gazete gözlemcilerin bunu şaşkınlıkla karşılaştığını vurguladı.

Bunun nasıl uygulanacağının bilinmediği vurgulandı.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) eğitim raporuna göre önemli bir değişiklik yapılmazsa Türkiye’de gençliğin tamamını kaybetme riskinin yüksek olduğu öne sürüldü.

Le Monde’un Türkiye’deki gençlerle ilgili verdiği bazı istatistikler şöyle:

18-24 yaş grubundakilerin yüzde 32’si ne çalışıyor, ne okuyor. (Bu oran Türkiye’yi Güney Afrika’nın arkasında bırakıyor.)

Genç kadınların yüzde 42’si kariyer fırsatlarından tamamen dışlanmış durumda.

Türkiye yeni üniversite mezunlarının istihdam oranında 33 Avrupa ülkesi arasında sonuncu.

Türkiye’nin üniversite mezunlarının işsizlik oranı genel işsizlik oranının üstünde (Türkiye bu alanda tek ülke).

Eğitim alanındaki kamu harcaması azaldı (Ulusal bütçeden ayrılan pay 2018’deki yüzde 12,9’dan yüzden 10’lara düştü).

Türkiye öğrenci başına ilk ve orta okulda 3 bin 473 avro, yükseköğretimdeyse 9 bin 324 avro harcıyor (OECD ortalama harcamaları sırasıyla 11 bin 652 avro ve 18 bin 471 avro).

Öğretim üyesi ve görevlilerinin maaşlarında artış olmadı. Deneyimli profesörler yeni işe giren akademisyenlerden sadece yüzde 29 fazla maaş alıyor (Bu fark çoğu OECD ülkesinde yüzde 60).

‘NEREDEYSE 1 MİLYON ÇOCUK İŞÇİ’

Haberde ayrıca Türkiye’de neredeyse 1 milyon çocuk işçi bulunduğu vurgulandı.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) rakamlarını kaynak gösteren gazeteye göre 2025’te 68 çocuk işçi öldü. Genel olarak ülkedeki çocuk işçiler aşırı güvensiz bir durumda