Fred Fenerbahçe'de. Resmen açıklandı

Sarı-lacivertliler bombayı patlattı. KAP'a yapılan açıklamada Manchester United'da forma giyen Fred'in transferi için görüşmelere başlandığı ifade edildi.

Fenerbahçe’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kulübümüz, profesyonel futbolcu Frederico Rodrigues de Paula Santos’un (Fred) transferi konusunda futbolcu ve kulübü Manchester United FC ile prensip anlaşmasına varmıştır.

Futbolcu sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için 12 Ağustos 2023 tarihinde İstanbul'a gelecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.”