Fred ile ilgili şoke eden gerçek ortaya çıktı! Rangers’a karşı penaltı kaçırmıştı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fred ile ilgili şoke eden gerçek ortaya çıktı! Rangers’a karşı penaltı kaçırmıştı

Fenerbahçe’nin Rangers’a elendiği maçta penaltı kaçıran oyunculardan Fred ile ilgili şoke eden gerçek ortaya çıktı. Tecrübeli orta saha oyuncunun kariyerinde ilk kez penaltı kullanması dikkat çekti.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında deplasmanda Rangers'a seri penaltı atışları sonrası yenilip turnuvaya veda etti. Fenerbahçe adına penaltı kaçıran isimlerden biri de Fred oldu.

Öte yandan Fred'in penaltı kullanmasının ardından Brezilyalı yıldızla ilgili çarpıcı bir istatistik gün yüzüne çıktı. 32 yaşındaki Fred kariyerinde ilk kez penaltı atışı kullandı.

Yaklaşık 13 yıldır profesyonel futbolculuk kariyerini sürdüren Fred'in ilk penaltısını Rangers'a karşı atması sosyal medyada da gündem oldu.

Futbola 2012 yılında Internacional'de başlayan Fred daha sonra sırasıyla Shakhtar Donetsk ve Manchester United formaları giyip 2023-24 sezonu başında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Son Haberler
Mucize sebze iltihabın kökünü söküyor. Türk mutfağının vazgeçilmezi
Mucize sebze iltihabın kökünü söküyor. Türk mutfağının vazgeçilmezi
Sağlık Bakanlığı’ndan 14 Mart’a özel video: Hikmet Boran ve Tıbbiyelilerin direnişi
Sağlık Bakanlığı’ndan 14 Mart’a özel video
Büyükşehir zabıtasından hatalı parklara ceza!
Büyükşehir zabıtasından hatalı parklara ceza!
Samsunspor’a büyük müjde! FIFA’dan onay geldi
Samsunspor’a büyük müjde! FIFA’dan onay geldi
2 kişiye mezar olmuştu! Bilirkişi raporu çıktı
2 kişiye mezar olmuştu! Bilirkişi raporu çıktı