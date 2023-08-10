Fred transferinin galibi Fenerbahçe

Fenerbahçe, Manchester United'ın orta sahası Fred ile anlaştı.

Fred transferinin galibi Fenerbahçe

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, Manchester United'da forma giyen Fred için verdiği transfer savaşında sarı lacivertliler galip geldi.

Fenerbahçe, 30 yaşındaki futbolcu ve kulübüyle anlaşmaya vardı.

Manchester United'da forma giyen yıldız futbolcu Fred transferinde Galatasaray'la kapışan Fenerbahçe yıldız oyuncuyla söz kesti.

Fred geçen sezon Manchester United formasıyla 56 maça çıktı.

30 yaşındaki orta saha bu karşılaşmalarda, 6 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

Oyuncunun kısa süre sonra Türkiye’ye geleceği öğrenildi.

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