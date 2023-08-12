Fred'den sonra sıra Martial'de. Fenerbahçe bombaları patlatıyor

Fred'i tamamlayan ve Cengiz Ünder için geri sayıma geçen Fenerbahçe, bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor.

Gözleri yine Manchester United'a çeviren Kanarya, Anthony Martial ile ilgileniyor.

BONSERVİSSİZ GELEBİLİR

Haber Global'de geçen habere göre; Gelecek sezon İngiltere Premier Lig'in dev ekibi Manchester United'la sözleşmesi bitecek olan Anthony Martial'in transferi için yetkili isim Erkan Sulejmani, oyuncuyu bonservis ücreti olmadan getirebileceğini Fenerbahçe cephesine iletti.

7 MİLYON EURO KAZANIYOR

Manchester United'dan yıllık 7 milyon Euro kazanan 27 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe'den beklentisi ise yıllık 5 milyon Euro maaş, 4 milyon Euro imza parası ve 3 senelik sözleşme olduğu iddia edildi.

Premier Lig'de 196 maç oynayan Martial, 62 gol atarken 33 asist yaptı.