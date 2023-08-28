Fred'ten flaş transfer itirafı: Başka takımların da ilgisi vardı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Fred, Türkiye'den başka takımların ilgisi olmasına rağmen Fenerbahçe'yi seçtiğini söyledi.

Fred'ten flaş transfer itirafı: Başka takımların da ilgisi vardı

Fenerbahçe'nin Manchester United'dan transfer ettiği Brezilyalı yıldız Fred açıklamalarda bulundu.

Fred'in açıklamaları şu şekilde;

-Bu büyük kulüpte olduğum için çok mutluyum. Buraya gelmemde çaba sarf eden yönetim kurulumuza ve başkanımıza teşekkür ederim. Çok mutluyum. Kendimi iyi hissediyorum. İlk izlenimlerim çok güzel. Umarım üzerine koyarak ilerlerim.

-Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Türkiye'den başka takımların da isteği vardı. Fenerbahçe'nin projesi çok hoşuma gitti ve çok iyi yaklaştılar. Bu süreçlerle menajerim ilgilendi. Teklif olduğu doğru ama ben buraya gelmeyi tercih ettim. Taraftarımızın da etkisi oldu. Harika bir destek veriyorlar. Umuyorum sezon boyunca bu şekilde devam eder.

-Maalesef atmış olduğum gol iptal oldu ama en önemlisi bizim o maçtan 3 puan almamızdı. O gol sayılsaydı benim için harika bir başlangıç olurdu. Rakibimiz de o maçta istekli oynadı. Ama biz galibiyet aldık. O maçta henüz maç ritmim yoktu. 90 dakika oynamak istememe rağmen mümkün değildi. Yavaş yavaş ritmimi yakalayacağımı ve hazır olacağımı düşünüyorum.

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