Freeform, Metal 3D yazıcılara yeni soluk getiriyor

3D metal yazıcılarla nesne üretimi uzun bir süredir var olan bir teknik olmasına rağmen, genellikle geleneksel yöntemlerle ölçeklendiğinde karmaşık, pahalı ve imprecise kalıyor. Nvidia ve Boeing'den 14 milyon dolar yatırım alan Freeform, bu durumu değiştirmek için yeni bir metal eklemeli yazım süreci geliştirmeyi hedefliyor. Bu süreç, yapay zeka unsurlarını da içeriyor.

Kurucu ortaklar Erik Palitsch (CEO) ve TJ Ronacher (başkan) daha önce SpaceX'te çalıştı ve burada Merlin motorları gibi projelerin baş mimarı ve baş analisti olarak görev yaptılar. Metal parçaların 3D yazıcılarla üretim potansiyelini gördüler, ancak yöntemin eksikliklerini de deneyimlediler.

Palitsch, "Metal yazım potansiyelini gördük; bu yöntem, metal eşyalar üreten hemen her sektörü dönüştürme potansiyeline sahip. Ancak benimseme süreci yavaş ilerliyor ve en iyi ihtimalle sınırlı başarılar elde ediliyor," dedi.

Freeform'un çözümü, mikro saniye ölçeğinde yazım sürecini izleyen özel bir makine kullanarak kapalı döngü süreci ile yazım hizmeti sunmak. Bu yaklaşım, üretim sürecinde kalite sorunlarını azaltırken karmaşık geometrilerin hızlı bir şekilde üretilmesine olanak tanıyor.

Boeing'in AE Ventures ve Nvidia, toplamda 14 milyon dolar yatırım yaptı. Palitsch, havacılık, otomotiv, sanayi ve enerji sektörlerinde müşterileri olduğunu belirtti. Yatırımın bir kısmıyla daha hızlı yazıcılar geliştirecek ve önümüzdeki yıl toplamda 55 kişilik bir ekip kuracaklar.