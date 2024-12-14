Fren ile gazı karıştırdı inşaata düştü

Avcılar'da ehliyetsiz sürücünün fren yerine gaza basarak kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç, inşaat alanına düştü. Hafif yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken araç vinç yardımıyla kurtarıldı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Firuzköy Mahallesi Balcıbük Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün fren yerine gaza basarak kontrolünü kaybettiği 34 MJU 871 plakalı hafif ticari araç, kaldırım kenarında bulunan sac panelleri devirerek yaklaşık 5 metre aşağıdaki inşaat alanına düştü. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Aracı ehliyetsiz olarak kullandığı belirlenen kadın sürücü, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hafif ticari araç düştüğü yerden vinç yardımıyla çıkarıldı.

Kazayı gören Kerem Aydın, “Araç otomatik vites. Sürücü sanırım gaz yerine frene bastı, aşağı düştü. Ambulans geldi, araçtan çıkarıp hastaneye kaldırdılar" dedi.