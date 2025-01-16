Fren sistemi arızalanan kamyon 5 araca çarptı! 3 kişi yaralandı

Kaynak: DHA

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, fren sistemindeki arıza nedeniyle duramayan hafriyat kamyonu, kavşakta bekleyen 5 araca çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün, E-5 kara yolu Şekere mevkisinde meydana geldi. M.N.A. yönetimindeki 07 MSG 16 plakalı hafriyat kamyonu ilerlerken kavşağa yaklaştığı sırada fren sisteminde arıza meydana geldi. Duramayan kamyon kavşakta bekleyen 5 araca çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Hasar gören araçlarda hafif yaralanan 3 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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