Fren yerine gaza basan sürücü dehşet saçtı

Kaynak: DHA

İstanbul Kağıthane’de fren yerine gaza basan sürücü, motosikletli ve yayaya çarptı. Otomobil üç araca daha çarparak durdu. İki yaralı hastaneye kaldırılırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Yahya Kemal Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 06 BCL 078 plakalı otomobille caddede ilerleyen sürücü Mustafa H., iddiaya göre fren yerine gaza bastı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce Serdar G. idaresindeki 34 ZJ 0759 plakalı motosiklete ardından da yolda yürüyen Sıla Y.’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil, Gültepe istikametine seyir halinde bulunan 34 MHG 167 plakalı araca ve 34 TKG 697 plakalı araca çarparak durabildi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

FREN YERİNE GAZA BASTI İDDİASI

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Sıla Y. ve Serdar G.’yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Diğer yandan kazaya karışan 34 TKG 697 plakalı aracın sürücüsü Ferhat I., 06 BCL 078 plakalı aracın sürücüsü Mustafa H. ve 34 MHG 167 plakalı araç sürücüsü Dilek D.’nin alkollü olmadığı tespit edildi. Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelelemeleri ve tutanak tutulmasının ardından sürücü Mustafa H. emniyete götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

istanbuo-kagithanede-fren-yerine-gaza-766267-226198.jpg

istanbuo-kagithanede-fren-yerine-gaza-766268-226198.jpg

istanbuo-kagithanede-fren-yerine-gaza-766269-226198.jpg

istanbuo-kagithanede-fren-yerine-gaza-766270-226198.jpg

istanbuo-kagithanede-fren-yerine-gaza-766271-226198.jpg

Son Haberler
Fenerbahçe'den forvet atağı: Resmi teklif yapıldı
Fenerbahçe'den forvet atağı: Resmi teklif yapıldı
Milletvekili savcı ile evlendi: Nikah Ankara’da kıyıldı!
Milletvekili savcı ile evlendi:
Warner Bros. baskılara dayanamadı: HBO Max ile CNN yataklarını ayrı seriyor
Warner Bros. baskılara dayanamadı: HBO Max ile CNN yataklarını ayrı seriyor
Gaziantep'te kesinleşmiş 14 yıl cezası bulunan şahıs yakalandı
Gaziantep'te kesinleşmiş 14 yıl cezası bulunan şahıs yakalandı
Yüzde 50 indirim kuyruğu kaosa döndü! Şok görüntüler: Saatlerce beklediler
Yüzde 50 indirim kuyruğu kaosa döndü!