Fren yerine gaza basınca markete daldı!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Fren yerine gaza basınca markete daldı!

İstanbul'da bir araç sürücüsü fren yerine gaza basınca markete daldı. Kaza sırasında can kaybı yaşanmazken market ve araç zarar gördü.

Pendik’te dönüş yapacağı sırada fren yerine gaza basan sürücü otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybederek markete girdi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinin tavanı çöktü, reyonlar devrildi.

istanbul-pendikte-fren-yerine-gaza-bas-493788-146110.jpg

Kaza, saat 13.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi, Özkan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; 34 RT 8597 plakalı otomobilin sürücüsü Naciye Ayşen G., sokakta dönüş yapacağı sırada fren yerine gaza bastı. Sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobille sokakta bulunan markete girdi.

istanbul-pendikte-fren-yerine-gaza-bas-493790-146110.jpg

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, marketin tavanı çöktü. Çarpmanın etkisiyle devrilen reyonların olduğu bölümde kimsenin olmaması ise olası bir faciayı önledi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri market çevresine şerit çekerek önlem aldı.

istanbul-pendikte-fren-yerine-gaza-bas-493785-146110.jpg

Kaza nedeniyle iş yerinde ve otomobilde hasar meydana geldi. Kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Son Haberler
İzmir'de şüpheli ölüm! İntihar mı, cinayet mi?
İzmir'de şüpheli ölüm! İntihar mı, cinayet mi?
Şişli AKOM’un temeli atıldı
Şişli AKOM’un temeli atıldı
Erdoğan ve İmamoğlu'nu terleten anket. O ismin gerisinde kaldılar
Erdoğan ve İmamoğlu'nu terleten anket. O ismin gerisinde kaldılar
New York borsası 9 Ocak'ta kapalı olacak
New York borsası 9 Ocak'ta kapalı olacak
Fren yerine gaza basınca markete daldı!
Fren yerine gaza basınca markete daldı!