Fren yerine gaza bastı! Soluğu kasap dükkanında aldı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Bolu'da aracını park etmeye çalıştığı esnada fren yerine gaza basan kadın sürücü, kasap dükkanına girdi.

Bolu'da aracını park etmeye çalıştığı esnada fren yerine gaza basan kadın sürücü, kasap dükkanına girdi.

Kaza, Köroğlu Mahallesi Gerede Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen sürücü, aracını kasap dükkanın önüne park etmek isterken, fren yerine gaz pedalına bastı. Dükkanın camını parçalayan araç, yaklaşık 1 metre içeriye girerek durabildi. Bu sırada dükkanda bulunan personel ise büyük bir şok yaşadı. Kazada yaralanma olmazken, dükkanda maddi hasar oluştu.

Öte yandan, kaza anı güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi. Görüntülerde, kadın sürücünün hızla dükkana girerek camı parçaladığı, çarpma anıyla birlikte içerideki personelin şok geçirerek dışarı çıktığı görüldü.

Fren yerine gaza bastı! Soluğu kasap dükkanında aldı

Fren yerine gaza bastı! Soluğu kasap dükkanında aldı

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