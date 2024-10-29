Fren yerine gaza bastı! Yayayı böyle fırlattı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Fren yerine gaza bastı! Yayayı böyle fırlattı

Edirne’de sürücüsünün gaza basması sonucu kontrolden çıkarak önce yolun karşısına geçmek isteyen bir kadına, ardından köşedeki marketin duvarına çarptı.

Edirne’nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün gaza bastığı otomobil, önce yol üzerindeki bir yayaya sonra da marketin duvarına çarptı. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Alınan bilgiye göre; Uğur Mumcu Caddesi’nde ters yönde giden otomobil, Odun Pazarı Sokak’a dönmek isterken, sürücüsünün gaza basması sonucu kontrolden çıkarak önce yolun karşısına geçmek isteyen bir kadına, ardından köşedeki marketin duvarına çarptı. Kazada, camı kırılan marketin içerisindeki ürünler yere devrilirken, yere düşen kadın çevredekilerin yardımıyla yerden kalkarak yoluna devam etti. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

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