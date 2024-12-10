Frene bile basmadı iş yerine son sürat daldı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Burdur'un Gölhisar ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil, bir iş yerine daldı.

Burdur'un Gölhisar ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil, bir iş yerine daldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

foto667788-001.jpg

Olay, Burdur'un Gölhisar ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşti. Meydanda süratli bir şekilde seyreden sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen Peugeot marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak savrulup bir iş yerine girerek durabildi. Olayda araç sürücüsü yara almazken iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde otomobilin süratli bir şekilde ilerlerken kontrolden çıktığı görüldü.

foto6667823.jpg

Son Haberler
Artvin’deki heyelanda toprak altında kalan arkadaşlar toprağa verildi
Artvin’deki heyelanda toprak altında kalan arkadaşlar toprağa verildi
Artvin heyelanının yeni görüntülerine ulaşıldı
Artvin heyelanının yeni görüntülerine ulaşıldı
Frene bile basmadı iş yerine son sürat daldı
Frene bile basmadı iş yerine son sürat daldı
ABB Başkanı Mansur Yavaş: Halkın kaynaklarını kullanırken son derece tasarruflu ve şeffaf olmamız gerekiyor
ABB Başkanı Mansur Yavaş: Halkın kaynaklarını kullanırken son derece tasarruflu ve şeffaf olmamız gerekiyor
Borsa günün ilk yarısında geriledi (10 Aralık 2024)
Borsa günün ilk yarısında geriledi