Freni boşalan kamyon 3 can aldı

Kaynak: İHA

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde freni boşalan kamyon 7 araca çarptı. Korkunç kazada Arzu Darik Şeneren (45), Buse Asena Köymen (31), Murat Gül (49) hayatlarını kaybetti. 7 kişi de yaralandı.

Nazarköy kavşağında saat 18.30 sıralarında Dede G. idaresindeki 03 AFU 332 plakalı patates yüklü kamyonun freni boşalınca, kırmızı ışıkta bekleyen araçların arasına daldı. Kamyonun 7 araca çarptığı kazada Arzu Darik Şeneren (45), Buse Asena Köymen (31), Murat Gül (49) hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

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Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, kamyonun çarptığı araçların hurda yığınına döndüğü görüldü.

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