Freni boşalan kamyon 6 araca çarptı! Çok sayıda yaralı var

Talihsiz kaza saat 20.50 sıralarında Yakutiye ilçesindeki Atatürk Üniversitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Bir kargo firmasına ait T.B. yönetimindeki 25 LV 948 plakalı kasa kamyon, E-80 karayolunda rampa indiği sırada freni boşaldı. Kamyon ilk olarak kavşaktaki kırmızı ışıkta bekleyen 4 araca çarptı. Kamyonu durduramayan sürücü yaklaşık 1 kilometre giderek bu kez Kazım Karabekir Stadyumu’nun bulunduğu ışıklarda bekleyen 2 araca daha çarptı. Yaklaşık 200 metre daha giden kamyon kaldırıma vurarak durabildi.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, Erzurum Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri, AFAD ve polis sevk edildi. Araçlarda sıkışan 3 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.

Can pazarının yaşandığı kazada 1’i ağır 8 kişi yaralandı. Yaralılar Erzurum Şehir Hastanesi ile Araştırma Hastanesine götürüldü. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.