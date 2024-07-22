Freni boşalan kamyon binaya girdi

İstanbul Beşiktaş’ta yük indiren kamyonun aniden freni boşaldı. Yokuş aşağı inen kamyon sokak üzerinde bulunan bir binaya çarparak durabildi. Kaza sonrası olay yerine gelen itfaiye ekipleri binada mahsur kalanları tahliye etti.

Vatandaşlar kamyonun çarpmasının şiddetiyle büyük panik yaşarken polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.

Kazanın ardından doğalgaz borusunun hasar görmesi sonucu etrafa doğalgaz kokusu yayıldı. Doğalgaz ekipleri hasar gören boruya müdahale edip gaz kaçağını kontrol altına aldı.