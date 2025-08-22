Freni boşalan kamyonet apartmanın bahçesine düştü

Kaynak: DHA
Karabük’te park durumundayken el freni boşalan kamyonet apartmanın bahçesine düştü. Olayda evin balkonunda zarar meydana geldi.

Kaza, saat 15.30 civarında Beşbinevler Bahçelievler mahallesinde gerçekleşti. 34 SU 0028 plakalı kamyonet, sokak üzerinde park halindeyken el freninin boşalması sebebiyle yokuş aşağı hareket etmeye başladı. Kamyonet bir süre ilerledikten sonra sitenin bahçesine düştü.

Apartmanlarda yaşayanlar gürültüyü işitip pencereye koştuklarında kamyonetin bahçeye düştüğünü fark etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kazada kamyonetin çarpması sonucunda bir evin balkonunda zarar oluştu.

