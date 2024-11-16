Freni boşalan kamyonun kapısında asılı kaldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Freni boşalan kamyonun kapısında asılı kaldı

Bursa'da freni boşalan kamyon yokuş aşağı ilerlerken aracı durdurmak isteyen sürücü kapıda asılı kaldı.

Bursa'da freni boşalan kamyon yokuş aşağı kayarken aracı durdurmak isteyen sürücü kapıda asılı kaldı. O anlar kameraya yansırken, sürücü canını zor kurtardı.

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Sıracevizler Mahallesi üzerinde sabah saatlerinde sevkiyat için yanaşan 34 GOS 127 plakalı kamyonun yokuş üzerinde ilerlerken freni boşaldı. Yokuş aşağı kayan araç sürücünün kontrolünden çıkarken, kapıdan atlamak isteyen sürücü dengesini kaybedip yere düştü. Kamyonun altında kalmaktan son anda kurtulan sürücünün o anları kameraya yansırken, BİM'e ait kamyon park halindeki 3 araca çarptıktan sonra bir evin duvarına saplandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Freni boşalan kamyonun kapısında asılı kaldı

Freni boşalan kamyonun kapısında asılı kaldı

Freni boşalan kamyonun kapısında asılı kaldı

Freni boşalan kamyonun kapısında asılı kaldı

Freni boşalan kamyonun kapısında asılı kaldı

Freni boşalan kamyonun kapısında asılı kaldı

Freni boşalan kamyonun kapısında asılı kaldı

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