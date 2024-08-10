Freni boşalan kepçeden atlayan operatör hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: AA / DHA
Freni boşalan kepçeden atlayan operatör hayatını kaybetti

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde freni boşalan kepçeden atlayan operatör Ali Sarıal (21), aracın altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde ilçedeki Yeşilyayla köyünde bulunan bir taş ocağında meydana geldi. İddiaya göre, taş ocağında kepçe operatörü olarak çalışan Ali Sarıal, kepçeyle çalıştığı sırada aracın frenlerinin boşaldığını fark etti.

Telaş halinde hareket halinde araçtan atlayan Sarıal, kepçenin altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Sarıal'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.

Son Haberler
Giresun’da düğünde havaya açılan ateş can aldı Yerel Haberler
Giresun’da düğünde havaya açılan ateş can aldı
Yalova’da balkonda yapılan mangal çatı yangınına sebep oldu Yerel Haberler
Yalova’da balkonda yapılan mangal çatı yangınına sebep oldu
Türk gıda devi halka arz oluyor. Kaç lot vereceği belli oldu Ekonomi
Türk gıda devi halka arz oluyor. Kaç lot vereceği belli oldu
Arseniy Batagov Trabzon'u salladı Spor
Arseniy Batagov Trabzon'u salladı
Bir bronz madalya daha geldi Spor
Bir bronz madalya daha geldi
Ankete göre Almanların yüzde 68'i İsrail'e askeri destek verilmesine karşı Dünya
Ankete göre Almanların yüzde 68'i İsrail'e askeri destek verilmesine karşı