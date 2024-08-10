Freni boşalan kepçeden atlayan operatör hayatını kaybetti

Kaza, akşam saatlerinde ilçedeki Yeşilyayla köyünde bulunan bir taş ocağında meydana geldi. İddiaya göre, taş ocağında kepçe operatörü olarak çalışan Ali Sarıal, kepçeyle çalıştığı sırada aracın frenlerinin boşaldığını fark etti.

Telaş halinde hareket halinde araçtan atlayan Sarıal, kepçenin altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Sarıal'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.