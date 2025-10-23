Feci kaza Alanya'da Elikesik Mahallesinde meydana geldi. Taş ocağı yönünden Elikesik merkez yönüne ilerleyen Abdullah Yücesan (53) idaresindeki kum yüklü kamyonun freni boşaldı.

Kontrolden çıkan kamyon, karşı yönden gelen C.Ö (48) idaresindeki kamyon ile kafa kafaya çarpıştı. İki araç da yol kenarındaki şarampole yuvarlandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan sürücüler ekiplerin yoğun çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı.

1 ÖLÜ, 1 YARALI VAR

İlk müdahalenin ardından ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Abdullah Yücesan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer sürücü C.Ö.'nün ise hayati tehlikesi devam ediyor.

Öte yandan yetkililer vatandaşları sık sık trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor.