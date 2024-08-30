Freni boşalan minibüs kayaya çarptı: 3’ü çocuk 6 yaralı

Kaynak: İHA
Freni boşalan minibüs kayaya çarptı: 3’ü çocuk 6 yaralı

Alanya’da freni boşalan minibüsün kayaya çarpıp devrilmesi sonucu 3’ü çocuk olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde freni boşalan minibüs, kontrolden çıkarak yol kenarındaki kayaya çarpıp devrildi. Kazada aynı aileden 3’ü çocuk 6 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 15.00 sıralarında Alanya’nın Gümüşkavak Mahallesi Kuşyuvası mevkiinde meydana geldi. İlçe merkezine seyir halinde olan Hasan Kara (48) yönetimindeki 27 U 8204 plakalı minibüs, balataların şişmesi ve frenin tutmaması nedeniyle kontrolden çıktı.

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Kontrolden çıkan araç yol kenarında bulunan kayaya çarpıp devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan eşi Hediye Kara (44), çocukları Zehra Kara (21), Muhammed Harun Kara (16), Kevser Beyda Kara (14) ve Hüseyin Emre Kara (7) yaralandı.

Yaralılar çevredekilerin ihbarı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilçedeki hastanelere götürüldü. Hastanelerde tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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