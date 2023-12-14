Freni boşalan otomobil kaza yaptı. 2 yaralı

Kaynak: İHA
Freni boşalan otomobil kaza yaptı. 2 yaralı
Bursa'da freni boşalan otomobil, park halindeki araca çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.45 sıralarında Orhangazi’de Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, İbrahim K. (80) idaresindeki 16 CFP 05 plakalı otomobil, Atatürk Caddesi'nden yokuş aşağı indiği esnada bir anda aracın frenleri boşaldı.

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PARK HALİNDEKİ ARACA ÇARPIP SÜRÜKLENDİ

Kontrolden çıkan otomobil park halindeki 16 VT 666 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddeti ile birlikte park halindeki otomobili sürükleyen araç, yaklaşık 40 metre ileride durabildi. Kazada otomobil sürücüsü İbrahim K. ile eşi Zekiye K. (74) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

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İlk müdahaleleri araç içinde yapılan yaşlı çift, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaşlı çiftin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirlendi. Kazaya karışan araçların çekici ile olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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