Freni boşalan tır dehşet saçtı

Alınan bilgiye göre Tercan Aşkale istikametine doğru seyir halindeki yabancı plakalı tır, Tepe başı mevkiinden aşağı doğru inerken frenleri boşaldı.

2057 rakım yükseklikte bulunan Tepebaşı mevkiinde frenleri boşalan ve olanca hızıyla aşağı doğru hızlanan tır, yol boyunca korna çalarak diğer sürücüleri uyardı. Tam ilçe girişinde biten rampa ve ışıklar arasındaki mesafede kısa olmasından dolayı hızında azalma olmayan tır Karayolları mevkiinde bulunan ışıklarda bekleyen otomobile ardında başka bir kamyona çarparak yol kenarında da refüje çıkarak yan yattı.

Meydana gelen kazada tır sürücü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü önce ilçe Devlet Hastanesi'ne ardından Erzurum'a sevk ettiler.

Meydana gelen korkunç kazada can kaybı yaşanmaması sevindirici olurken, otomobil başta olmak üzere diğer araçlarda büyük çapta maddi hasar oluştu.

Bölgede bu tür yaşanan kazalar nedeniyle Tepebaşı mevkiinde kaçış rampası yapılması gerektiğini belirten bölge sakinleri kazalara karşı tedbir alınmasını istedi.