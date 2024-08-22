Freni boşalan tır devrildi: 1 ölü

Kaynak: İHA
Freni boşalan tır devrildi: 1 ölü

Erzurum'da freni boşalan tırın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Freni boşalan tır devrildi: 1 ölü

Erzurum'un Tortum ilçesinde freni patlayan tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Tortum ilçesinde Aksukapı Viyadüğünde seyir halindeki tırın freni boşalınca devrildi. Kazada tır sürücüsü hayatını kaybetti.

Tırın üzerinde malzemelerin çevreye dağıldığı görüldü. Son yıllarda onlarca kazanın ve kişinin hayatını kaybettiği bölgede vatandaşlar tedbir alınmasını istedi.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

aw272677-04.jpg

aw272677-03.jpg

aw272677-02.jpg

aw272677-01.jpg

İlgili Haberler
Kontrolden çıkan araç tarlaya uçtu: 1 ölü
Kontrolden çıkan araç tarlaya uçtu: 1 ölü
Niğde’de hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı. 9 yaralı
Niğde’de hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı. 9 yaralı
Patlayan lastiği değiştirenlere TIR çarptı. 3 ölü
Patlayan lastiği değiştirenlere TIR çarptı. 3 ölü
Öne Çıkanlar
Altın piyasası hareketlendi. Kilogramı 2 milyon 783 bin lira oldu
Altın piyasası hareketlendi. Kilogramı 2 milyon 783 bin lira oldu
Harika çocuk diye pazarlanan Teknofestçi Apronu bilemedi. AK Gençlik üyesi Osmanlı sorusunda elendi
Harika çocuk diye pazarlanan Teknofestçi Apronu bilemedi. AK Gençlik üyesi Osmanlı sorusunda elendi
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu
Giyim devi o markasını kapatıyor. Türkiye'de yüzlerce mağazası var
Giyim devi o markasını kapatıyor. Türkiye'de yüzlerce mağazası var
158 bin 460 lira cezası var. Bakan Bolat duyurdu
158 bin 460 lira cezası var. Bakan Bolat duyurdu
Reha Muhtar'dan müjdeli haber geldi ; Ne zaman uyandırılacak belli oldu
Reha Muhtar'dan müjdeli haber geldi ; Ne zaman uyandırılacak belli oldu
Son Haberler
İŞKUR KPSS şartsız 7 bin personel alım ilanını duyurdu. İşte başvuru detayları Ekonomi
İŞKUR KPSS şartsız 7 bin personel alım ilanını duyurdu. İşte başvuru detayları
Tuğba Özay iğrenç duruma şahit oldu. Ayy bu nasıl bir korkunçluk... Gündem
Tuğba Özay iğrenç duruma şahit oldu. Ayy bu nasıl bir korkunçluk...
Husiler ABD ve İngiltere'nin 21 gemisine saldırdı Dünya
Husiler ABD ve İngiltere'nin 21 gemisine saldırdı
Beşiktaş içten yıkıldı. Paulista'dan büyük hata Spor
Beşiktaş içten yıkıldı. Paulista'dan büyük hata
Süper Lig'in eski yıldızı eşine şiddet uyguladı. Nefessiz bıraktığı görüntüler ortaya çıktı Spor
Süper Lig'in eski yıldızı eşine şiddet uyguladı. Nefessiz bıraktığı görüntüler ortaya çıktı
Genç kadın cami içerisinde kilitli kaldı Gündem
Genç kadın cami içerisinde kilitli kaldı
Beşiktaş Lugano maçında neler oluyor neler. 4 dakikada 3 gol Spor
Beşiktaş Lugano maçında neler oluyor neler. 4 dakikada 3 gol