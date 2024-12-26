Freni patladı, kamu binasına çarptı: Yaralılar var

Kaynak: İHA
Freni patladı, kamu binasına çarptı: Yaralılar var

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde freni patlayan tır kamu binasına çarptı. Kazada yaralanan sürücü ile bir kamu görevlisi tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde freni patlayan kepçe yüklü tır kamu binasına çarptı, sürücü ile bir kamu görevlisi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre 66 AN 046 Plakalı kepçe yüklü tır, Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde Lütfullah Kayalar Caddesi'ne geldiği sırada freni patladı. Lozan Mubadilleri parkına giren tır istinat duvarı üzerinde askıda kalırken, dorsinde bulunan kepçe ise Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü binasına devrildi. Kazada tır sürücüsü ile birlikte bina içerisinde bulunan kamu görevlisi M.Y. yaralandı.

Yaralılar Akdağmadeni Devlet Hastanesi'nden tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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