Freni patlayan belediye otobüsünde dehşet! Önce park halindeki araca sonra direğe çarptı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde freni patlayan bir belediye otobüsü önce park halindeki araca sonra da karşı yöne geçip bir direğe çarptı. Kazada 8 kişi yaralandı.

Bursa'da merkez Yıldırım ilçesi Siteler Mahallesi'nde freni patlayan bir belediye otobüsü önce park halindeki araca sonra da karşı yöne geçip bir direğe çarptı. Kazada yaralanan 8 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

a.jpgAlınan bilgiye göre, Heykel Siteler hattında çalışan S2 numaralı belediye otobüsü Kaplıkaya Siteler Mahallesi Kanuni Cadde üzerinde frenlerinin boşalması sonucu önce önündeki bir otomobile ardından da karşı yöne geçip bir direğe çarparak durabildi.

9-001.webpÜzerinde baz istasyonu da bulunan direkte de maddi hasar meydana geldi. Kazada otobüs şoförü ile birlikte toplam 8 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi ile Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

v.jpgPolis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Otobüsün ilk önce çarptığı park halindeki otomobilde yaralanan kimse bulunmadı.

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