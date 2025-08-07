Freni patlayan kamyon dehşeti: Saniyelerle kurtuldu! Güvenlik kamerası her şeyi kaydetti

Düzenleme: Kaynak: İHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde freni patlayan kum yüklü kamyon site duvarına çarpıp devrildi. Sürücü yaralandı, bir vatandaş saniyelerle kurtuldu. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı; polis soruşturma başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde freni patlayan kum yüklü kamyon, sitenin duvarına çarpıp devrildi. Sürücünün yaralandığı kazada bir vatandaş ise saniyelerle kurtuldu.

Kaza, saat 15.43'te Fatih Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'nde meydana geldi. Yusuf K. (45) yönetimindeki 49 DC 275 plakalı kum yüklü kamyonun yokuş aşağı geri giderken freni patladı. Sürücünün kontrolünden çıkan araç hızla gitmeye başladı. Sürücü hızlanan araçtan atlarken, araç sitenin giriş duvarına çarparak devrildi. Araç devrildiği sırada kaldırımda bulunan bir vatandaş, kaçarak saniyelerle kurtuldu. Yaralı sürücü, kaza yerine sevk edilen embulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Freni patlayan kamyon dehşeti: Saniyelerle kurtuldu! Güvenlik kamerası her şeyi kaydetti

Freni patlayan kamyon dehşeti: Saniyelerle kurtuldu! Güvenlik kamerası her şeyi kaydetti

Freni patlayan kamyon dehşeti: Saniyelerle kurtuldu! Güvenlik kamerası her şeyi kaydetti

Freni patlayan kamyon dehşeti: Saniyelerle kurtuldu! Güvenlik kamerası her şeyi kaydetti

Son Haberler
Kayıp iş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmaları 3. gününde!
Kayıp iş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmaları 3. gününde!
Freni patlayan kamyon dehşeti: Saniyelerle kurtuldu! Güvenlik kamerası her şeyi kaydetti
Freni patlayan kamyon dehşeti: Saniyelerle kurtuldu!
Trendyol 1. Lig'de açılış haftasının hakemleri
Trendyol 1. Lig'de açılış haftasının hakemleri
Gezen sinema Pozantı’da: İlk perde açıldı!
Gezen sinema Pozantı’da: İlk perde açıldı!
Sahte diploma skandalına YÖK'ten flaş karar!
Sahte diploma skandalına YÖK'ten flaş karar!