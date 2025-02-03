Freni patlayan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi: 6 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Yeşiltepe Mahallesi Büğlek Caddesinde meydana geldi. Kum taşıyan 46 NV 396 plakalı hafriyat kamyonunun freni patladı.

Kontrolden çıkan hafriyat kamyonu önce 46 H 0239 plakalı halk otobüsüne daha sonra ise caddedeki dükkanlara çarparak devrildi. İş yerlerinde ciddi maddi hasar oluştu. Meydana gelen kazada otobüs şoförü ve yolcu konumundaki 5 kişi yaralandı.

Kaza olduğu ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan vatandaşlar, tedavileri için hastaneye sevk edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.