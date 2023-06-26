Freni patlayan otomobil karşı şeride geçerek otomobille çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

SAMSUN'un Ayvacık ilçesinde freni patlayınca sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil karşı şeride geçerek otomobille çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Freni patlayan otomobil karşı şeride geçerek otomobille çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza Samsun'un Ayvacık ilçesinde meydana geldi. Erdem G. yönetimindeki 55 AFG 981 plakalı otomobilin arka tekerleğinin patlaması savruldu. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şerit ihlali yaparak karşı yönden gelen Haşim B. yönetimindeki 55 AFJ 164 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar Çarşamba ve Ayvacık Devlet hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Gizem Uçak (17) yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisi sürüyor. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(DHA)

freni-patlayan-otomobil-karsi-seride-gecerek-otomobille-carpisti-1-olu-4yarali-6437-dhaphoto2.jpg

freni-patlayan-otomobil-karsi-seride-gecerek-otomobille-carpisti-1-olu-4yarali-6437-dhaphoto3.jpg

Öne Çıkanlar
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Suriyelilere Kızılay yardım kartı dağıtılıyor. Bedelini Türk halkı ödüyor. İşte ispatı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Fatih Erbakan'ın "kızlarınızın 15 yaşında evlenmesine izin verir misiniz" sorusuna verdiği cevap ortaya çıktı
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Tuvalet 50 lira oldu. Çeşme'deki tuvalet fiyatı insanları altına ettirecek
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Aziz Yıldırım'ın basın toplantısında uyuyakalan muhabirin kim olduğu ortaya çıktı
Aziz Yıldırım'ın basın toplantısında uyuyakalan muhabirin kim olduğu ortaya çıktı
AKP'nin talan anlayışı nedeniyle 25 köy maden arama tehdidiyle karşı karşıya
AKP'nin talan anlayışı nedeniyle 25 köy maden arama tehdidiyle karşı karşıya
Son Haberler
Mısır’da çöken 13 katlı binada 1 ölü, 8 kayıp Dünya
Mısır’da çöken 13 katlı binada 1 ölü, 8 kayıp
Moretto açıkladı: Arda Güler'in babası 20 milyon Euro komisyon istedi Spor
Moretto açıkladı: Arda Güler'in babası 20 milyon Euro komisyon istedi
Süper Lig'den düşen kulüp başkanı takımı satılığa çıkardı Spor
Süper Lig'den düşen kulüp başkanı takımı satılığa çıkardı
Hakan Fidan'dan Karadağ’a ziyaret Siyaset
Hakan Fidan'dan Karadağ’a ziyaret
Seyhan Baraj Gölü'ne giren 20 yaşındaki genç boğuldu Güncel
Seyhan Baraj Gölü'ne giren 20 yaşındaki genç boğuldu
Perisic Fenerbahçe'ye. Sosyal medyada seferberlik başladı Spor
Perisic Fenerbahçe'ye. Sosyal medyada seferberlik başladı