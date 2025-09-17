Freni patlayan TIR devrildi, sürücü kayıplara karıştı

Kaynak: İHA
Freni patlayan TIR devrildi, sürücü kayıplara karıştı

Hatay'da freni arızalanarak devrilen tırın şoförü kazanın ardından ortadan kayboldu. Polis birimleri, kişinin bulunması için çalışma başlattı.

Olay, Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Hareket halinde olan tır, freninin bozulmasıyla yol kenarına devrildi.

Yan yatan tırın şoförü, kaza sonrası bölgeden uzaklaşarak sırra kadem bastı. Kazaya tanık olan çevredeki yurttaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye personeli, sürücüyü kurtarmak için müdahaleye başladığı sırada sürücünün araçta olmadığını fark etti. Kaza sonrası izini kaybettiren tır şoförü için polis ekipleri arama faaliyeti başlattı.

