Frenküzümü sarılığa iyi geliyor

Sarılığa iyi gelmesinden birçok sağlık sorununa faydası olan frenküzümü dikkat çekti.

Frenküzümü sarılığa iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan frenküzümünün faydaları dikkat çekti.

Frenküzümü karında toplanan suyu söker. Karaciğer şişliğini giderir. Sarılığı giderir.

SARILIK NEDİR?

Sarılık, bilirubin adı verilen maddenin kan dolaşımında normalden fazla miktarda bulunması sonucu sklera (gözün beyaz kısmı) ve derinin sarıya boyanmasıdır. Sarılık halk arasında hastalık terimi olarak kullanılsa da tıbbi açıdan bir belirtidir, birçok organ sistemindeki bozukluk sarılık gelişimineneden olabilir.

FRENKÜZÜMÜ NEDİR?

Taşkırangillerden; bir çalıdır. Yemişi uzun salkım eklinde olup, taneler, ufak ve kırmızıdır. Tadı mayhoştur. 150 kadar türü vardır. Daha çok urubu yapılarak kullanılır. İçeriğinde organik asitler vardır.

FRENKÜZÜMÜNÜN FAYDALARI

-İştah açar, hazmı kolaylaştırır.

-Kabızlığı giderir.

-İdrar söktürür, vücuda rahatlık verir.

-Böbreklerdeki taşların düşürülmesine yardımcı olur.

-Karında toplanan suyu söker. Karaciğer şişliğini giderir. Sarılığı giderir.

-Romatizma ve mafsal kireçlenmelerinde de faydalıdır.

-Sindirim yollarındaki iltihapları temizler. Şurubu, çok besleyicidir.

-Kan şekerini dengede tutar.

-Ateş düşürücüdür. Terleme yoluyla zararlı maddelerin vücuttan atılmasını sağlar.

-Cildin nemlenmesini sağlar. Yaşlanma karşıtıdır.

FRENK ÜZÜMÜ NASIL TÜKETİLİR?

Frenk üzümü lezzetli bir meyve olduğu için sade bir şekilde tüketilebilir. Ancak tatlı yapımında kullanımı da oldukça yaygındır. Özellikle pastanın daha şık görünmesini sağlamak amacıyla da kullanılır. Bunun dışında frenk üzümü sirkesi ve frenk üzümü reçeli hazır olarak marketlerden veya online alışveriş sitelerinden temin edilebilir.

FRENK ÜZÜMÜNÜN ZARARLARI NELERDİR?

Frenk üzümü sağlık açısından çok faydalı olsa da, aşırı tüketilmesi ciddi sağlık problemlerine yol açabilir. Özellikle frenk üzümünden yapılan yağın aşırı tüketilmesi, yumuşak dışkı, ishal ve bağırsaklarda gaz problemlerine neden olabilir.

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