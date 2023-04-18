Frenküzümü kabızlığa iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan frenküzümünün faydaları dikkat çekti.

Frenküzümü iştah açarak hazmı kolaylaştırır. Bu sayede frenküzümü kabızlığı giderir

KABIZLIK NEDİR?

Kabızlık, diğer adıyla konstipasyon, bağırsak hareketlerinin yavaş olması sebebiyle haftada üç veya daha az sayıda dışkılama durumuna verilen isimdir. Dışkılama güçlüğü, dışkının tam boşalamaması, ağrılı dışkılama ve şişkinlik gibi olumsuz durumlara yol açan kabızlık, bağırsak bozuklukları arasında yaygın olarak ortaya çıkmaktadır. Kabızlık bazen tıkayıcı tipte bazen de bağırsak hareketlerinde yavaşlama olarak görülebilmektedir.

Uzun süreli kabızlık durumlarının altında ciddi sağlık sorunları yatıyor olabilir. Kabızlıkla birlikte karın ağrısı, kilo kaybı, makattan kan gelmesi gibi belirtileri varsa, kolonoskopi ve laboratuvar testleri ile bu soruna yol açan neden araştırılmalıdır.

FRENKÜZÜMÜ NEDİR?

Taşkırangillerden; bir çalıdır. Yemişi uzun salkım eklinde olup, taneler, ufak ve kırmızıdır. Tadı mayhoştur. 150 kadar türü vardır. Daha çok urubu yapılarak kullanılır. İçeriğinde organik asitler vardır.

FRENK ÜZÜMÜ NASIL TÜKETİLİR?

Frenk üzümü lezzetli bir meyve olduğu için sade bir şekilde tüketilebilir. Ancak tatlı yapımında kullanımı da oldukça yaygındır. Özellikle pastanın daha şık görünmesini sağlamak amacıyla da kullanılır. Bunun dışında frenk üzümü sirkesi ve frenk üzümü reçeli hazır olarak marketlerden veya online alışveriş sitelerinden temin edilebilir.

FRENK ÜZÜMÜNÜN ZARARLARI NELERDİR?

Frenk üzümü sağlık açısından çok faydalı olsa da, aşırı tüketilmesi ciddi sağlık problemlerine yol açabilir. Özellikle frenk üzümünden yapılan yağın aşırı tüketilmesi, yumuşak dışkı, ishal ve bağırsaklarda gaz problemlerine neden olabilir.