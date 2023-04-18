Frenküzümü romatizmaya iyi geliyor

Romatizmaya iyi gelmesinden birçok sağlık sorununu çözen frenküzümü dikkat çekti. Frenküzümüyle ilgili detaylar haberimizde…

Frenküzümü romatizmaya iyi geliyor

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan frenküzümünün faydaları dikkat çekti.

Romatizmaya iyi gelmesinden birçok sağlık sorununa faydası olan Frenküzümü dikkat çekti.

Frenküzümü, romatizma ve mafsal kireçlenmelerinde de faydalıdır.

ROMATİZMA NEDİR?

Romatizma çocuklar dahil olmak üzere her yaş grubundan kişide görülebilen, kas, iskelet ve bağlardan oluşan hareket sisteminde oluşan ağrı ve hareket kısıtlılığı ile birlikte seyreden kronik bir hastalıktır. Bazı durumlarda iç organları da etkileyen bu hastalık bilinenin aksine hava olaylarının neden olduğu bir rahatsızlık değildir. İltihaplı romatizma ve iltihapsız romatizma olarak kabaca ikiye ayrılsa da, romatizmanın pek çok farklı alt türü bulunur.

FRENK ÜZÜMÜ NASIL TÜKETİLİR?

Frenk üzümü lezzetli bir meyve olduğu için sade bir şekilde tüketilebilir. Ancak tatlı yapımında kullanımı da oldukça yaygındır. Özellikle pastanın daha şık görünmesini sağlamak amacıyla da kullanılır. Bunun dışında frenk üzümü sirkesi ve frenk üzümü reçeli hazır olarak marketlerden veya online alışveriş sitelerinden temin edilebilir.

FRENK ÜZÜMÜNÜN ZARARLARI NELERDİR?

Frenk üzümü sağlık açısından çok faydalı olsa da, aşırı tüketilmesi ciddi sağlık problemlerine yol açabilir. Özellikle frenk üzümünden yapılan yağın aşırı tüketilmesi, yumuşak dışkı, ishal ve bağırsaklarda gaz problemlerine neden olabilir.

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