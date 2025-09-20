Frenle intikam! Kazaya sebep oldu

Olay, sabah saatlerinde Kartal Samandıra bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, hızlı seyreden bir otomobil sürücüsü, önünde ilerleyen araca selektör yaparak yol istedi. Yolun açılmaması üzerine sürücü, ani bir manevra ile aracın önüne geçti ve aniden frene bastı.

Bu hareket sonucu arkadan gelen otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kazaya neden olan sürücü ise olay yerinden hızla uzaklaştı. Yaşananlar, yolda ilerleyen başka bir aracın kamerasına yansıdı.