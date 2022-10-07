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Frida Diyalogları Çankaya'da hayat buldu

Çankaya Belediyesi, sanatı ve yaşamı ile yirminci yüzyıl popüler kültür ikonu haline gelen Meksikalı ressam Frida Kahlo'nun 115. yaşını altı kadın sanatçının Kahlo ile görsel bir diyaloğa girdikleri sergi ile kutladı.

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 15:08
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Frida Diyalogları Çankaya'da hayat buldu

Frida Diyalogları Çankaya'da hayat buldu
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Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezinde açılan [email protected]: FRIDA DİALOGLARI sergisinde sanatçılar Arzu Eş, Çiğdem Bucak Telli, Elif Varol Ergen, Elvan Serin, Sema Barlas ve Meksikalı sanatçı Kathrına Rupıt eserleriyle ünlü ressama saygı duruşunda bulundular.

Çok genç yaşta hayatını kaybetmesine rağmen dünya kültürünün bilinen ve üzerinde konuşulan figürü haline gelen Frida Kahlo'yu yaptıkları eserlerle ölümsüzleştiren altı kadın sanatçı kaleme aldıkları metinler yoluyla duygularını dile getirdi.

Frida Kahlo'nun kadınların sosyal, politik ve özgürlüğü açısından da eşsiz bir model oluşturmasına vurgu yapan sanatçılar idolleri olarak gördükleri ünlü ressamı eserlerinde sergilemenin mutluluğunu yaşadı.

Küratörlüğünü Attila Güllü'nün yaptığı sergi 31 Ekim'e dek Zülfü Livaneli Kültür Merkezinde görülebilecek.

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