Friedel, Beşiktaş’tan komisyon aldı mı? Canlı yayında açıkladı

Beşiktaş’taki görevinden alınan Brad Friedel, Samet Aybaba’nın basın toplantısında ortaya attığı iddialara yanıt verdi. Friedel, Beşiktaş’tan nasıl ayrıldığını anlatarak, Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst’un taktik kararlarına hiçbir zaman karışmadığının altını çizdi. Friedel, Beşiktaş’tan komisyon aldığı yönünde çıkan iddialara yanıt verdi.

HT Spor’da açıklamalar yapan Friedel şunları söyledi.

"Beşiktaş'ın sırlarını yayınlayacağım bir röportaj olmayacak. Şu ana kadar Hatayspor ve Maccabi maçları ile Beşiktaş'a olan saygımdan ötürü sessiz kaldım. Maalesef hakkımda çok fazla yalan söylendi.



10 Mayıs'ta Beşiktaş'ın sportif direktörü olmam için teklif aldım. ABD'deki avukatım, 10 Mayıs ile 2 Haziran arasında Kaan Şakul ve Hasan Arat ile görüşmeler yaptı. Tüm konuşmalarımız sportif direktör olacağım yönündeydi. Gelmeden 2 gün önce Hasan Başkan ile bir görüşme yaptım. Ünvanımın başkan danışmanı olup olmayacağıma dair talep aldım. Görev ve sorumluluklarımın aynı olup olmayacağına dair soru sordum, onay alınca Beşiktaş'a geldim.



Tugay ile 10 sene futbol oynadım. Türkiye'de Burak Elmas ile görüştüm. Şahsi arkadaşımdı, onunla hep görüştüm. Türk futbolunu ve Galatasaray'ı hep takip ettim."



SAMET AYBABA'NIN AÇIKLAMALARI



"Samet Aybaba'nın sözleri bana tercüme edildi. Samet'in Beşiktaş taraftarı için bir efsane olduğunu anlıyorum. Hasan Arat'ın, Samet Aybaba ile arasındaki diyaloğu bilmiyordum. Onun ne işle ilgileneceğini de bilmiyordum. Onun da kızgınlığını anlayabiliyorum kendi iş tanımı yönünden."



BEŞİKTAŞ’TAN NASIL AYRILDI?



"Akşam 23 gibi uyuyordum. 22.30-23.00 gibi birileri aradı. Performansın başındaki kişiden öğrendim bunu. Sercan Dikme bana ilk söyleyenlerden biri olduğunu söyledi ama bu da yanlış. Başkan Hasan Arat bu durum için benden özür diledi. Başka bir yöneticinin bana söylediğini düşünüyordu ama böyle bir şey olmadı."



"HİÇBİR ZAMAN TAKTİKLERE KARIŞMADIM"



"İlk geldiğimde 56 tane oyuncumuz vardı. 23 tane yabancı oyuncumuz vardı, bunu 12'ye indirmem gerekiyordu. Sonra 14'e yükseldi. Kulüpteki bazı isimler de bunu çok oyuncu satacağımız yönünde açıklamalar yaptı ve işlerimizi zorlaştırdı. Kulübün içinde bildiğimiz üzere, planladığımız üzere 2-3 transfer dönemine ihtiyacımız vardı. Hasan, Hüseyin, Kaan ve ben, Gio, teknik heyetteki isimlerden oluşan bir komitemiz vardı. Kaan Şakul'un teknik yönden transferlerle bir alakası yoktu. Hem çok sayıda oyuncu satılması gerekiyordu hem de değerini artırabilecek oyuncular transfer etme dinamiği çok zordu. Önce Gio ile her pozisyon için nasıl performanslar beklediğine dair raporlar alıyordum. Hiçbir zaman taktiklere karışmadım."

“BEŞİKTAŞ’TAN KOMİSYON ALMADIM”

"Beşiktaş’tan hiçbir zaman komisyon almadım. İkincisi, Eğer sözleşmem doğruysa ve Samet Aybaba bunu yayınladıysa sözleşmemle ilgili gizlilik hükümlerini ihlal etti ve bu etik dışı. Üçüncüsü, Sözleşme zaten yanlış bilgiler içeriyorsa burada Fırat Güneyar ve Sercan Dikme aracılığı ile sosyal medyada manipülasyon yapılıyor.

Benim kovulduktan sonra oyuncularla toplantı yapmak istediğim bir yalan. Hüseyin Yücel ile iyi ilişkilerim var. Türkiye-Galler maçına gidemeyeceğim çünkü harcamaların kesildiği söylendi. Ama maçta fotoğrafım var. Macaristan’a gönderilmediğim söylendi ama bu da yalan. Medyaya benim ve Kaan Şakul’un kötü gösterilmesi için bir sürü yalan sunuldu. Temmuz ayından itibaren bazı şeylerin sızdırıldığını biliyordum. Benim tek yaptığım şey Beşiktaş’a en iyi kadroyu kurmak için çalışmak oldu."